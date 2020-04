Temptation-Angela onthult: er wordt vreemdgegaan

Naar eigen zeggen heeft ze veel plezier gehad tijdens de opnames van Temptation Island. „De meisjes waren heel gezellig, we konden echt goed praten. En de jongens ook, die waren wel grappig.”

Toch is het niet alleen maar een relaxte vakantie geweest in Thailand. „Er was heel veel drama, dat is nog niet uitgezonden. Dat moeten jullie nog zien. Er komen nog stukjes waarin ik ga huilen”, vertelt Angela. Hoewel ze niet veel wil verklappen, onthult ze wel een ’belangrijk’ detail: „Ja, er zijn één of meerdere mensen vreemdgegaan.”

Angela zegt geen spijt er van te hebben om met haar vriend Christian mee te hebben gedaan aan het programma. „Ik ben met de mindset naar daar gegaan: wat er ook gebeurt, ik ga sowieso blij zijn. Als Christian en ik er goed uitkomen, dan is dat super voor mijn relatie. Maar stel dat we het niet halen, dat hij of ik de fout in gaat, dan weet ik ook gewoon dat we niet voor elkaar gemaakt zijn.”