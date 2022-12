Arbeidsmigranten leggen angst en haat bloot in ’R.M.N.’

Wat: sociaal drama

Regie: Cristian Mungiu

Met: Judith State, Marin Grigore

Na een gewelddadig akkefietje bij zijn Duitse werkgever, keert Matthias (Marin Grigore) terug naar zijn dorp in Transsylvanië, waar ook zijn ex-vrouw, hun getraumatiseerde zoontje en zijn voormalige minnares wonen. Veel mannen zijn er weggetrokken, omdat zij in andere Europese landen meer kunnen verdienen. De resterende dorpelingen gaan op het oog allervriendelijkst met elkaar om. Toch blijkt er een sterke onderstroom te zijn van (religieuze) intolerantie, angst en wantrouwen.

Matthias is voor de kijker de perfectie gids: hij is zowel betrokkene als buitenstaander, kent veel mensen en komt dus overal binnen. Na enig aandringen zelfs weer bij zijn voormalige geliefde Csilla (Judith State), die als manager van de lokale broodfabriek zit te springen om personeel dat niet te vinden is. Wanneer zij en haar bazin besluiten om buitenlandse arbeidskrachten uit Sri Lanka aan te trekken, roept dat woedende reacties op.

Een golf van vreemdelingenhaat overspoelt vervolgens de gemeenschap, als duistere keerzijde van globalisering en arbeidsmigratie. Nergens wordt dat duidelijker dan in een dorpsvergadering: een bijzonder knap geregisseerde massascène die de kloof tussen voor- en tegenstanders niet alleen blootlegt, maar ook verder uitdiept.

Die polarisatie maakt de positie van Matthias lastig in dit beklemmende sociale drama. Zijn loyaliteitsconflict wordt in R.M.N. steeds verder opgevoerd, wat met Cristian Mungiu aan de knoppen leidt tot een van de meest raadselachtige eindes uit de recente filmgeschiedenis. Kijken we naar een magisch-realistische stijlbreuk? Een symbolisch droombeeld? Een bizarre speling van het lot? Genoeg om over na te bomen.

✭✭✭✭ (4 uit 5)