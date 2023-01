Geblesseerde zangeres Florence + The Machine maakt terugkeer op podium

In de O2 Arena in Londen vond het eerste inhaalconcert plaats. De show stond in het teken van de Dance Fever Tour, genoemd naar het vijfde studioalbum van de band. Er volgen nog zeven inhaalconcerten, voordat de tournee in Australië wordt voortgezet.

Half november maakte de band bekend de tournee uit te moeten stellen omdat zangeres Welch niet op kon treden vanwege een gebroken voet. „Ik ben er kapot van, want de Dance Fever Tour is mijn meest favoriete show ooit”, liet Welch toen weten.