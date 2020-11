Amal Clooney krijgt journalistieke prijs van Meryl Streep

Die kreeg ze omdat ze zich al jaren inzet voor persvrijheid. Streep, die journalisten ’essentiële mensen’ noemde, mocht de award tijdens de virtuele uitreiking van de Committee to Protect Journalists’ 2020 International Press Freedom Awards, uitreiken.

„Ze is een voorbeeld van de onvermoeibare strijd voor persvrijheid en gerechtigheid”, zei Streep over de vrouw van acteur George Clooney. „Ze is niet alleen iets dat elke journalist nodig heeft, een geweldige advocaat, maar ze is ook de voorvechter van de internationale wetten die vrije meningsuiting mogelijk maken.”

Amal nam de award dankbaar, maar ook grappend in ontvangst. Want ze zou waarschijnlijk nooit zo veel prijzen als Streep in ontvangst mogen nemen, „maar we zijn wel allebei ooit met mijn man getrouwd.” Streep speelde namelijk met George Clooney in Fantastic Mr. Fox.