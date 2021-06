Backstreet Boys en *NSYNC bezig met geheim project

Nick Carter en AJ McLean van de Backstreet Boys en Lance Bass en Joey Fatone van *NSYNC wilden graag samen iets doen vanwege Pride Maand. Omdat veel leden van de LHBTI+-gemeenschap werkzaam zijn in de entertainmentindustrie, vertelde Bass. „We kunnen er nog niet te veel over verklappen”, zei Carter. „We gaan het komende week bekendmaken. Het is iets heel groots en we hebben er heel veel zin in.”

Hoewel de mannen in de jaren negentig elkaars concurrenten waren, is er van rivaliteit geen sprake meer. „Die rivaliteit was best wel leuk, maar soms gaat dat te ver. De wereld is nu veel te verdeeld”, zei Lance, die eraan toevoegde dat het daarom de perfecte tijd is voor een samenwerking. „Laten we de liefde verspreiden”, vulde Carter aan.

Hits

De Backstreet Boys, ook bestaande uit Brian Littrell, Kevin Richardson en Howie Dorough, kwamen in 1993 bij elkaar en scoorden hits als I Want It That Way en As Long As You Love Me. De mannen namen een aantal pauzes, maar zijn nog steeds bij elkaar.

*NSYNC werd in 1995 opgericht door Bass, Fatone, Justin Timberlake, JC Chasez en Chris Kirkpatrick. De groep had hits met nummers als I Want You Back en Bye Bye Bye. In 2002 gingen de zangers ieder hun eigen weg, maar stonden in de jaren daarna wel af en toe met elkaar op het podium.