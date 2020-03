’Prins Harry trapt in Russisch telefoontje met nep-Greta Thunberg’

YouTubers Vladimir Kuznetsov en Alexey Stolyarov zeggen op 31 december en op 22 januari naar de prins te hebben gebeld in zijn woning in Canada. De opname van een van de gesprekken werd op YouTube en Facebook gedeeld.

In het fragment is te horen hoe ’Harry’ vertelt dat het een moeilijke beslissing was om een stapje terug te doen binnen het Britse koningshuis. „Maar het was de juiste beslissing voor ons gezin. De juiste beslissing om mijn zoon te beschermen. Ik denk dat er heel veel mensen op de wereld zijn die dat begrijpen en de beslissing om ons gezin op de eerste plaats te zetten respecteren.”

Andrew

Ook werd hem gevraagd naar het schandaal rond zijn oom prins Andrew en zijn vriendschap met Jeffrey Epstein. „Daar heb ik heel weinig over te zeggen”, reageerde hij. „Maar wat hij wel of niet heeft gedaan staat totaal los van mij en mijn vrouw.”

Hoewel een woordvoerder van de prins weigerde te bevestigen of te ontkennen dat het om Harry gaat, zeggen ingewijden in The Sun dat het aannemelijk is dat de prins met Greta zou hebben willen spreken.