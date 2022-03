Voormalig Oranje-speler Clarence Seedorf bekeert zich tot de islam

„Vooral mijn lieve Sophia heeft me meer diepgang geleerd over de islam”, aldus Seedorf, die een relatie heeft met de islamitische zakenvrouw Sophia Makramati.

Veel mensen die zich bekeren tot de islam nemen met hun overstap een nieuwe, islamitische naam aan. Seedorf gaat dat niet doen, schrijft hij. „Ik zal mijn naam blijven dragen zoals die is gegeven door mijn ouders, Clarence Seedorf!”

Seedorf werd in 1976 geboren in Paramaribo. Hij heeft in Suriname een aantal maatschappelijke projecten op zijn naam staan. Zo is hij onder andere ambassadeur van de Nelson Mandela Foundation.