Strikt Privé

Hart van Nederland-presentatrice SANDRA SCHUURHOF lijkt de zomer in te gaan met een nieuwe minnaar! Vaker dan twee keer per jaar heeft zij tegenwoordig een afspraakje met de tandarts, nu zij verliefd geworden is op een Amsterdammer die dit beroep uitoefent en die zij zo vaak mogelijk haar stralend witte lach schenkt! ‘Het is nog pril,’ zegt ze zelf, maar het is vrolijk nieuws over de SBS-ster die reeds een roerig liefdesleven kende.