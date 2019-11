Zorgt transfer voor breuk Monica Geuze en Lars Veldwijk?

Aanstaande december kan er mogelijk een einde komen aan Lars’ carrière bij Sparta als een buitenlandse club een bod doet. En hoewel Monica wist waar ze aan begon, maakte ze zich hier een tijd lang toch erg druk om. „Ik wilde niet dat mijn carrière er heel erg onder zou gaan lijden als we naar het buitenland vertrokken. Nu heb ik dat losgelaten, want je hebt het toch niet in de hand hoe het allemaal loopt. We hebben allebei een carrière met eindeloze opties, dus er is geen reden om er zo gespannen over te doen”, vertelt Geuze in Grazia.

Toch is ze niet van zomaar alles achter zich te laten als Veldwijk naar het buitenland moet. „Als het een fijne, zonnige bestemming is waar ik mijn eigen ding kan blijven doen, prima. Maar Lars kreeg afgelopen zomer een aanbieding uit Iran. Dat vond ik echt een land waarvan ik dacht: nee. Vrouwen mogen niet eens het voetbalstadion in”, verklaart ze. „Dat zijn dingen waar ik totaal niet achter sta en niet aan mee zou willen werken. Op het moment dat je daar gaat wonen, erken je de regels die daar gelden.” Maar dat vindt ze in zo’n geval niet het juiste voorbeeld voor haar dochter.

Ze vervolgt: „Ik gun hem alles en als hij vindt dat hij moet gaan, dan moet hij dat ook zeker doen. Zara-Lizzy en ik redden het wel. Ik ben hartstikke flexibel, onze dochter is nog jong en er is Face-Time. Maar als ik het niet zie zitten, dan ga ik niet met hem mee.”