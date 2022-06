Amber Heard reageert op TikTok-video Johnny Depp

„Terwijl Johnny Depp verklaart dat hij vooruit kijkt, worden vrouwenrechten terug in de tijd gezet. De boodschap die het vonnis afgeeft aan slachtoffers van huiselijke geweld is: wees bang om tegen iemand op te staan en je uit te spreken”, liet een woordvoerder van Heard weten in een statement aan verschillende Amerikaanse media.

Heard schreef een essay in The Washington Post over haar ervaring met huiselijk geweld. Ze noemde Depp daarin niet bij naam maar hij klaagde haar evengoed aan voor smaad, omdat het volgens de acteur duidelijk was dat het om hem ging. De rechter stelde hem in het gelijk en sommeerde Heard ruim tien miljoen dollar aan schadevergoeding te betalen. Zij kreeg op één punt in haar tegenaanklacht gelijk, waardoor Depp haar twee miljoen dollar moet betalen wegens lasterlijke uitspraken van zijn advocaat.

Depp maakte dinsdag een TikTok-account aan en had later op de dag al ruim 6 miljoen volgers op het populaire platform. Hij deelde zijn filmpje, met onder meer beelden die hij vanuit de auto maakte van zijn fans bij de rechtbank, ook op Instagram, waar het op 5 miljoen likes kon rekenen.