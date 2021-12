Populaire film Don’t Look Up krijgt podcastserie

De serie, genaamd The Last Movie Ever Made: The DON’T LOOK UP Podcast, is vanaf januari te beluisteren op Spotify.

Don’t Look Up, een satirische sciencefictionfilm, verscheen begin december op Netflix. In het verhaal gaan twee wetenschappers op een grote mediatour om de mensheid te waarschuwen voor een komeet, maar niemand lijkt te willen luisteren. De rollen worden vertolkt door onder anderen Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Timothée Chalamet en Ariana Grande. Voor de lockdown draaide de film ook in de bioscopen.