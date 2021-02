Wildplasser Katja Schuurman ’betrapt’ door dochter

Katja Schuurman Ⓒ Pom/Instagram

Van je dochter moet je het maar hebben! Net wanneer Katja Schuurman dacht even ongestoord – en ver weg van alle paparazzi – één te kunnen zijn met de natuur, is het de tienjarige Sammie die roet in het eten gooit en haar moeder vastlegt op de gevoelige plaat.