Dionne Stax verlaat NOS

De 34-jarige nieuwslezer en presentatrice gaat vanaf oktober naar AvroTros om voor NPO Radio 1 samen met Toine van Peperstraten een dagelijks radioprogramma te presenteren. Het actualiteitenprogramma zal dagelijks worden uitgezonden tussen 14.00 en 16.00 uur, de huidige plek van EenVandaag. Dat programma krijgt een uur minder zendtijd en is vanaf volgend jaar tussen 16.00 en 17.00 te beluisteren. Ook zal Stax voor AvroTros op tv aan de slag gaan, met onder andere het presenteren van het programma DNA Onbekend en een nieuwe programma’s die nog in ontwikkeling zijn.

Op Instagram schrijft Dionne dat ze wel enige moeite heeft met het afscheid van ’het veilige, warme NOS-nest’. Ze begon daar twaalf jaar geleden als stagiair. „En wat heb ik sindsdien veel moois mogen doen en maken. Ontelbaar veel journaals, koningsdagen, verkiezingsuitzendingen en programma’s. Het was een bijzondere en leerzame reis.” Tegelijk geeft ze aan dat het ’tijd is voor iets nieuws’. „Helemaal uit mijn comfortzone, reuze spannend, maar wat heb ik er zin in!”

„Voorlopig ben ik nog even bij de NOS te zien, dit najaar ga ik een mooi, nieuwe avontuur beginnen.”

Eurovisiesongfestival

Mediadirecteur van AvroTros Bart Barnas is erg blij met de komst van Dionne. Volgens hem heeft ze haar sporen ruimschoots verdiend bij de NOS. „In relatief korte tijd heeft ze bewezen dat ze een uitstekende en veelzijdige presentatrice is. Het is goed nieuws voor de publieke omroep dat Dionne ervoor kiest om zich bij AvroTros verder te ontwikkelen als allround presentatrice op televisie en radio.”

Met haar transfer naar AvroTros komt Dionne Stax nog nadrukkelijker in beeld voor de presentatie van het Eurovisiesongfestival, dat volgend jaar in Nederland plaatsheeft. De omroep is mede-organisator van het evenement.