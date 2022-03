Kim Kardashian droomt van eigen advocatenkantoor

In december behaalde Kardashian haar zogenoemde baby bar. Dat is een examen dat eerstejaarsstudenten van de studie rechten moeten behalen. Daarna kan de student verder studeren voor een officieel diploma.

„Ik was heel ijverig met studeren en ik moest elke minuut die ik vrij had eraan besteden”, aldus Kardashian. „Ik ben erg gepassioneerd over het veranderen van het strafrecht en ik wil me graag hard maken voor mensen die ten onrechte zijn veroordeeld.”

Vader

De vader van Kardashian, Robert Kardashian, was een bekende advocaat. Hij verdedigde onder anderen O.J. Simpson, de voormalig American footballspeler die werd beschuldigd van de moord op zijn ex-vrouw en haar vriend. Hij werd daarvoor in 1995 vrijgesproken.

Zelf staat Kim Kardashian tegenwoordig regelmatig mensen bij die volgens haar ten onrechte zijn veroordeeld. De socialite steunt ze financieel en mentaal.