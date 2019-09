Pet Shop Boys lanceren nieuwe song met Years & Years

Het lied wordt gezongen door de twee boegbeelden van de groepen, Neil Tennant en Olly Alexander. De song is een voorproefje van het nieuwe album van de Pet Shop Boys dat binnenkort uitkomt. Dreamland werd dinsdag gelanceerd; de clip stond opeens op YouTube.

De nieuwe plaat komt in januari uit; een titel is nog niet bekendgemaakt. De plaat is de afsluiting van een trilogie, waar de albums Electric (2013) en Super (2016) de eerste twee delen van waren.

Years & Years brak in 2015 door met het debuutalbum Communion, in dat jaar het best verkopende album van een nieuwe band. De groep had datzelfde jaar een grote hit met Shine. In 2018 kwam het tweede studio-album Palo Santo uit, dat vertelt over een onaangename wereld waarin mensen in de minderheid zijn.