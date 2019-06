Bioscoophit De Libi gaat naar België

De komische roadmovie, over drie Amsterdamse tieners die er alles voor over hebben om op de gastenlijst van de Jimmy Woo te belanden, doet het zo goed dat de film de komende week in meer Nederlandse theaters te zien is.

De film werd door recensenten lovend ontvangen. De hoofdrollen worden vertolkt door Bilal Wahib, Daniel Kolf en Oussama Ahammoud. Bijrollen zijn er onder anderen voor Gijs Blom, Pieter Bouwman, Sabri Saad El-Hamus en Martijn Hillenius.