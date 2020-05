Najib Amhali: ik ben vreemdgegaan met Hind

Over zijn affaire met Hind vertelt Najib aan Shownieuws: „Wij kwamen elkaar tegen in het wereldje.” De cabaretier legt uit: „We spraken met elkaar, hebben een keertje gezoend en we werden een soort van verliefd. Ja ja vreemdgaan, dat was toen even met Hind.”

In het boek Najib valt daarover te lezen: „Hind Laroussi Tahiri heette ze, beter bekend als Hind. Ze had de halve finale van Idols bereikt, een programma dat destijds zo populair was dat er weinig mensen waren die Hind niet kenden. De twee ontmoetten elkaar op een feestje, ze raakten aan de praat, vonden elkaar leuk en werden verliefd.”

Uiteindelijk zijn de keren dat ze elkaar zagen op één hand te tellen, zo blijkt uit deze passage uit de biografie: „Dat was lastig. Ze waren allebei bekend en Najib was bovendien nogal getrouwd. Ze zagen elkaar in totaal maar een keer of vijf, op geheime locaties. En dan nog werden ze gespot door mensen die Hind herkenden.”

Ook is Najib openhartig over zijn drugsgebruik. Hij vertelt in Shownieuws dat hij onder invloed meedeed aan het spelprogramma Wie ben ik? „Ik schaam me kapot nog steeds, ik kan er nog steeds niet naar kijken. Ik zie gelijk wanneer ik in die periode zat.”

Hij voegt daar aan toe: „Dat was mijn leven. heel triest, heel eenzaam, heel erg.” Najib is dan ook erg blij dat dat inmiddels een afgesloten hoofdstuk is. „Ik had alles kwijt kunnen raken tijdens die periode.”

Het boek, genaamd Najib, is geschreven door Marcel Langedijk en ligt sinds vrijdag in de winkel.