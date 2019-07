Natalie Imbruglia ’heeft zin in babyavontuur’

Het kindje, Imbruglia’s eerste, wordt dit najaar geboren. De Australische heeft geen relatie, maar had al jarenlang een kinderwens. „De mensen die me kennen, weten dat dit iets is wat ik al heel lang wil en ik ben blij dat het me is gelukt door middel van ivf en een spermadonor. Verder zal ik er publiekelijk niets meer over zeggen. Ik heb zoveel zin in dit komende avontuur.”

Natalie onthulde daarnaast ook met een nieuw album te komen. „Ik ben al anderhalf jaar aan het schrijven en ik kan niet wachten om de nummers met jullie allen te delen.”