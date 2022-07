Adele zou graag meer kinderen krijgen

De 34-jarige zangeres heeft al een zoon van 9, Lorenzo, uit haar huwelijk met Simon Konecki. Over haar kinderwens zegt ze in het programma: „Maar als dat niet gebeurt, dan heb ik Angelo.” Adele en Simon gingen in 2019 uit elkaar en hebben een goede relatie. „Dat was nooit lastig want we zijn zulke goede vrienden en over mijn lijk dat ik mijn kind in een nare scheiding terecht laat komen”, aldus de zangeres.

Haar ex kan het ook goed vinden met haar nieuwe vriend, sportagent Rich Paul. De twee werden dit weekend gespot tijdens een gezellig onderonsje bij de concerten die Adele gaf in Londen. Paul heeft drie jongvolwassen kinderen uit een eerdere relatie, maar gaf vorige maand ook aan open te staan voor meer nageslacht.