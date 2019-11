Spice Girls weigerden met ’superfan’ Adele te zingen

„We hoorden via via dat Adele het podium wilde opkomen bij het nummer 2 Become 1. Maar daar hebben we ’nee’ tegen gezegd, want wie wil er met Adele zingen?” aldus Mel aan The Daily Mail., die hiermee doelde op het feit dat de band volledig overschaduwd zou worden door de Britse hitzangeres.

Ondanks het feit dat een gastoptreden er dus niet in zat voor Adele, bezorgden de Spice Girls haar toch de avond van haar leven. De zangeres postte na afloop foto’s op Instagram en meldde dat ze tijdens de afterparty flink dronken was geworden met haar vroegere jeugdidolen.

Victoria Beckham was de enige Spice Girl die niet meedeed aan de concertreeks.