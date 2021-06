Sylvie Meis: ’Ik gun mezelf elke week iets lekkers’

Het meest sexy vindt ze zichzelf in de ochtend. „Als ik opsta en mijn eerste kop koffie haal, nog niet ben opgemaakt en alleen een slaapjurkje, pyjamaatje of stringetje met kimono draag”, vertelt ze in Beau Monde. „Mijn man vindt me dan ook het meest sexy.”

Sylvie vindt het niet alleen belangrijk zich verleidelijk te voelen, ook in haar relatie is een bepaalde spanning een must. „Dat is iets wat je met z’n tweeën creëert, maar het zit ook in jezelf, want op het moment dat je je verleidelijk voelt, straal je dat ook naar die ander toe uit. Natuurlijk helpen mooie nachtkleding en lingerie daarbij. Je zult mij nooit in een oude joggingbroek zien lopen; ik kan me ook niet herinneren dat ik dat ooit heb gedaan.”

Kinder Bueno

Hoewel volgens haar veel mensen denken dat ze nauwelijks iets eet om in vorm te blijven, geniet ze zeker op zijn tijd van wat lekkers. „Ik denk dat mensen een heel vertekend beeld hebben. Ik eet veel meer dan iedereen denkt, ook gewoon Kinder Bueno’s. Ik gun mezelf elke week iets lekkers, of dat nu pasta, pizza of iets zoets is”, aldus Sylvie.

„Ik denk nooit: ik laat het nu even gaan. Natuurlijk heb ik tijdens de lockdown ook momenten gehad dat ik voor de televisie lag en dacht: goh, het zou lekker zijn als ik er nu niet rekening mee hoef te houden dat ik over drie dagen in lingerie sta. Maar het zit ook wel in mijn karakter om fit te willen blijven; ik voel me daar oprecht fijner bij.”