Eurovisie Songfestival in Rotterdam rommelig van start

Voor de openingsceremonie was een liefst 210 meter lange turquoise loper uitgerold. Slechts een deel van de Songfestivalpers was welkom. Publiek kon het schouwspel alleen van een afstandje op de brug zien.

Bekijk ook: Paul de Leeuw trekt zich terug als presentator Songfestivaltalkshow

De ceremonie verliep allesbehalve volgens het boekje. Vanwege coronabesmettingen in de delegaties van Polen en IJsland arriveerden de artiesten uit veiligheidsoverwegingen met eigen vervoer en niet per boot, zoals oorspronkelijk de bedoeling was. Daardoor kwamen veel delegaties in een andere volgorde aan dan gepland.

Stoet

Vanwege technische problemen begon de show bovendien te laat, maar rond 18.20 uur arriveerde de Litouwse inzending The Roop als eerste op de loper. Daarna volgde een bonte stoet van artiesten die voor de camera’s onder meer hun liedje zongen, spelletjes deden en hun outfits showden. Zo’n tweeënhalf uur later was de Nederlands-Griekse Stefania een van de laatsten die het einde had bereikt.

Naast Polen en IJsland waren ook de delegaties van Roemenië en Malta afwezig. Beide landen zitten in hetzelfde hotel en vermoedelijk is het hotel de bron van de besmetting. Australië was er als vijfde land niet bij omdat zangeres Montaigne niet naar Rotterdam is gekomen.