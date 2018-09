Madonna blikt terug op date met Michael Jackson

De popiconen waren aanwezig bij de Oscarceremonie, omdat de zangeres genomineerd was voor haar lied Sooner or Later voor de film Dick Tracy. Diezelfde avond nam ze de award voor Originele Nummer mee naar huis.

Destijds zei Madonna in een interview over het afspraakje: „Michael vroeg: ’Met wie ga je er naar toe?’, ik keek naar hem en antwoordde: ’Ik weet het niet. Wil jij gaan?’, toen zei hij: ’Ja, dat zal fantastisch zijn.’ En ja, hij nam me mee naar huis. Wil je weten wat er daarna gebeurde? Dat ga ik je niet vertellen.”

Later biechtte ze bij James Corden tijdens de Carpool Karaoke op dat het stel heeft getongzoend.