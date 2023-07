Sarah Jessica Parker baalde dat terugkeer ’Samantha’ uitlekte

Parker baalde flink, zo vertelt ze in de radioshow Andy Cohen Live. „Het was een behoorlijke tegenvaller, want het zou echt vuurwerk worden. En je wilt ook niet dat mensen verkeerde verwachtingen krijgen.”

Cattrall was in alle zes seizoenen van Sex and the city en de twee films die daarop volgden te zien. Vanwege onenigheid met Parker deed ze niet mee aan And just like that..., maar haar personage werd wel besproken. In het tweede seizoen, dat sinds 22 juni op streamingdienst HBO Max te zien is, komt Cattrall in één scène weer voorbij.

Ook in de serie hebben Parkers personage Carrie en Samantha ruzie. In de scène van Cattrall zouden de twee het bijleggen via de telefoon. „Het wordt een korte vrolijke interactie”, zegt Parker over het moment. „Het zegt alles over hun band.”