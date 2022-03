Mocro maffia krijgt vijfde seizoen

Het nieuwe seizoen is in 2023 te zien bij de streamingsdienst. „Allereerst had ik nooit durven dromen dat er ooit een seizoen 5 zou komen van deze serie, de dank gaat uit naar iedereen die hieraan heeft meegewerkt”, zegt Akkabi in een reactie. Victor D. Ponten neemt zijn rol van creative producer over. „Victor zal het stokje van creative producer voor het komende seizoen van mij overnemen, zodat de cirkel mooi rond is. Bij seizoen 1 werd ik immers zelf ingebracht als nieuwe creative. Ik blijf wel betrokken als één van de schrijvers.”

Mocro maffia is sinds 2018 te zien op Videoland en is sindsdien enorm populair. De laatste aflevering van het vierde seizoen was donderdag te zien. Onder anderen Walid Benmbarek, Oussama Ahammoud, Robert de Hoog, Mandela Wee Wee en Bilal Wahib spelen of speelden in de serie.