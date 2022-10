Familiegeluk Borsato’s blijft op één staan!

De bevestiging van het daten tussen Leontine en John Huiberts lijkt ook een definitieve bevestiging van de gestrande liefde tussen haar en Marco. Wellicht een hard gelag voor de artiest, maar zoals hij in zijn min of meer ’eigen’ Koningslied al bezong: „Het was de dag die je wist dat zou komen.”

Marco, die verder niets wil zeggen, kan niet anders dan zich neerleggen bij het gegeven dat Leontine ook verder wil. Wellicht met een andere man. Dat alles valt, door wat er de afgelopen jaren gebeurd is, haar nauwelijks te verwijten.

John Huiberts is de nieuwe man in het leven van Leontine. Ⓒ ANP/HH

Er was een affaire met Iris Hond, uiteindelijk opgebiecht door Borsato, maar ook in het Hilversumse zong al langer rond dat de zanger zijn spaarzame vrije tijd graag buiten de huiselijke agenda én de echtelijke sponde wilde spenderen. De beschuldigingen van seksueel misbruik in zijn rol als jurylid bij The Voice Kids braken, definitief, niet alleen zijn reputatie en carrière... ook zijn huwelijk.

Goed contact hielden Marco en Leontine echter altijd. Zo werden ze de laatste maanden, ondanks hun officiële breuk, nog vaak samen gezien. Hun gezin, met drie kinderen, staat immers voorop. Die afspraak hebben ze ooit gemaakt en die afspraak, ook in tegenspoed, komen ze na. Maar dat Leontine zo loyaal is omgegaan met alle fouten die Marco in zijn (liefdes)leven beging, daar betaalt hij nu de prijs voor. Hopelijk, voor Marco, betreft het slechts wisselgeld.