Loretta Schrijver: ook oude, lelijke presentator Songfestival

„Ik weet natuurlijk niet hoeveel presentatoren er zijn”, stelde zij. „Maar het zou wel heel leuk zijn als het een aardige dwarsdoorsnede van Nederland zou zijn. Dus ook een ouder, dikker, niet zo knap iemand erbij.”

Schrijver reageerde in het programma op een column in Elsevier waarin werd gesuggereerd dat Schrijver als oudere presentator in Hilversum een goede kandidaat zou zijn. „Ik denk zeker dat alle leeftijden mee moeten tellen, en dat de organisatie van het songfestival niet aan leeftijdsdiscriminatie moet doen. Het zijn natuurlijk wel altijd verschrikkelijk mooie mensen die de show presenteren. Maar ik voel mij eerlijk gezegd nog niet écht oud eigenlijk.”

Ook Doutzen Kroes stelde op maandag bij RTL Boulevard zichzelf niet geschikt te vinden om de presentatieklus te doen.