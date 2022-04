Kinderen en schoonouders zanger Stef Bos betrokken bij ernstig auto-ongeluk

„Het leven van onze oudste hing aan een zijden draadje. Gedurende drie uur wist ik zeker dat hij er niet meer was. Daarna hebben we lang in onzekerheid geleefd of hij het wel zou halen”, vertelt de 60-jarige zanger aan de Belgische krant over het ongeluk in Zuid-Afrika. „Dan kom je een ruimte in waarin je puur moet terugvallen op het kind in jezelf. Ik heb nog nooit zoveel emoties gevoeld. Achteraf denk ik dat dat tijd werd. Je moet het noodlot interpreteren. Je mag het niet missen.”

Toen de zanger thuiskwam, keek hij naar eigen zeggen anders naar de dingen in het leven. „Met een ongelooflijk geluksgevoel dat hij er nog is.”

Stef Bos verhuisde jaren geleden naar Zuid-Afrika, waar hij zijn vrouw Varenka leerde kennen. Ze wonen afwisselend in Zuid-Afrika en Vlaanderen.