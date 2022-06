Manager Johnny Depp ontkent terugkeer Pirates of the Caribbean

De woordvoerder noemde het bericht, dat naar buiten werd gebracht door de Australische showbizzsite PopTopic, in een verklaring tegenover NBC News ’verzonnen’. PopTopic had op basis van een anonieme bron, die een insider in Hollywood zou zijn, gemeld dat Disney Depp 301 miljoen dollar had geboden voor een terugkeer als piraat Jack Sparrow.

Pirates of the Caribbean, gebaseerd op een populaire attractie in de pretparken van Disney, is een enorm lucratieve reeks voor de filmstudio. De eerste vijf films brachten tussen 2003 en 2017 in totaal ruim 4,5 miljard dollar op. Het was de eerste franchise waarvan meer dan één film door de miljardgrens ging. Voor zowel Dead Man's Chest (2006) als On Stranger Tides (2011) werd wereldwijd voor meer dan een miljard dollar aan filmkaartjes gekocht.