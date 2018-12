Record voor Ronnie Flex en Famke Louise

Het gelegenheidsduo breekt daarmee het vorige record, dat op naam stond van Boef. Deze scoorde met Habiba 530.000 streams op één dag.

„Ik ben heel erg dankbaar voor alle love, geloof in jezelf en doe je best op school”, was de reactie van Ronnie Flex aan de fans na het vernemen van het recordnieuws. Ook Famke Louise is blij met hun succes: „Niks is onmogelijk, ik ben op dingen, ongelooflijk.”