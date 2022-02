Deze BN’ers doen mee aan The Passion 2022

Met zijn 26 jaar is Kroon de jongste acteur ooit die de rol van Jezus in The Passion vertolkt. Dinsdag gingen al geruchten rond dat Kroon het zou worden, nadat de producenten van The Passion op Instagram plaatsten dat er nooit een jongere acteur was geweest voor de rol.

De rol van Maria in het paasspektakel is dit jaar voor actrice Noortje Herlaar. Acteur Sabri Saad El-Hamus speelt de rol van politicus Pontius Pilatus. Acteur Thomas Cammaert vertolkt de rol van Petrus.

Marco Borsato

De muziek van Marco Borsato is dit jaar niet te horen in The Passion. Kro-Ncrv laat aan het ANP weten dat deze keuze al in een vroeg stadium is gemaakt en niet voortkomt uit de recente beschuldigingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag aan het het adres van de zanger. „Bij de selectie van de muziek in The Passion wordt er gekeken welke muziek er past bij de artiesten die dat jaar gecast zijn en of de liedjes passen in het verhaal dat wordt verteld. Daarbij is de keuze gevallen op nummers van andere artiesten dan Borsato, stelt een woordvoerder van de omroep.

Al sinds de eerste editie van The Passion in 2011 wordt de muziek van Borsato hierin elk jaar ten gehore gebracht.

The Passion wordt op 14 april uitgezonden op NPO 1. Ondanks de versoepelde coronamaatregelen wordt het evenement opgenomen zonder publiek. De opnames vinden dit jaar plaats in Doetinchem.