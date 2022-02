Soy Kroon en Dennis Weening in The Passion

Met zijn 26 jaar is Kroon de jongste acteur ooit die de rol van Jezus in The Passion vertolkt. Dinsdag gingen al geruchten rond dat Kroon het zou worden, nadat de producenten van The Passion op Instagram plaatsten dat er nooit een jongere acteur was geweest voor de rol. Ze deelden daarbij een foto waarin het silhouet van Kroon te zien was. De acteur zou eigenlijk in 2020 al de rol van Judas spelen, maar het spektakel ging toen niet door vanwege de uitbraak van het coronavirus.

Weening treedt met zijn rol van Judas in de voetsporen van onder anderen Jeangu Macrooy, Jeroen van Koningsbrugge en Rob Dekay. „Niemand verwacht van mij dat ik mee ga doen aan The Passion en dat ik daar sta te zingen. Het eerste wat mijn broers zeiden vorige week was:ß ’huh maar dan moet je toch zingen’. Ik ga het gewoon maar doen, ik ga gewoon zingen. Toon houden lukt wel, maar het is wel heel erg uit mijn comfortzone”, reageerde de presentator in De 538 Ochtendshow met Wietze en Klaas.

Jehova’s getuigen

„Ik ben natuurlijk heel religieus opgevoed, als jehova’s getuigen. Dat was tot ik een jaar of 25 was, best wel een heftige periode om uit te komen. Ze hadden me wel eens eerder gevraagd, maar dat heb ik nooit willen doen. Nu heb ik het allemaal wel een plek kunnen geven en vond ik het juist ook wel mooi in de rol van Judas. Ik weet dat ik mijn moeder belde om te vertellen dat ik meedeed aan The Passion als Judas en toen zei ze ’dat ben je toch ook’. Het verhaal van Judas heb ik altijd al wel fascinerend gevonden. Ik kon deze keer de rol ook meer naar mezelf toe trekken, het is een andere Judas dan normaal. Hij is wat dichterbij mezelf gebleven, het wordt een heftig ding.”

De opnames vinden dit jaar plaats in Doetinchem, ondanks de versoepelde coronamaatregelen vooralsnog zonder publiek. The Passion wordt op 14 april uitgezonden op NPO 1.