Rowan Atkinson stopt met Mr. Bean

„De verantwoordelijkheid die ik draag, vind ik niet prettig. Het bezorgt me stress, maakt me moe en ik kijk ernaar uit om dit niet meer te hoeven doen”, vertelt Atkinson tegen Radio Times. Dat hij nog wel meewerkt aan de animatieserie rond Mr. Bean komt doordat hij het makkelijker vindt het typetje enkel met zijn stem neer te zetten, in plaats van er fysiek gestalte aan te geven.

Waar er dus afscheid zal moeten worden genomen van Mr. Bean, sluit hij een vervolg op Blackadder in elk geval niet uit. Hoewel hij denkt dat het niet makkelijk zal zijn om de ’creatieve energie’ die de serie in de jaren tachtig had opnieuw op te wekken, gelooft hij wel dat het mogelijk is. „Optimistischer kan ik niet zijn.”