Judi Dench uit taxi geschopt na overgeven

Ze speelde in tientallen films, won een Oscar voor haar rol in Shakespeare in Love en ze werd onderscheiden met een benoeming tot Dame Commandeur in de Orde van het Britse Rijk. Toch is Judi Dench nog altijd bloednerveus als ze in het openbaar moet spreken. In gesprek met het Britse tijdschrift Candis vertelt ze zelfs ooit in een taxi te hebben overgegeven, omdat ze zo bang was voor de speech die ze moest gaan geven.

„Het gaat goed als ik in mijn rol ben, maar als ik als mijzelf in het openbaar een toespraak moet houden, maak ik mezelf van tevoren vreselijk zenuwachtig”, geeft ze toe. „Ik werd ooit gevraagd om de Chelsea Antiques Fair te openen en ik was zó bang dat ik onderweg ziek werd in de taxi.”

Het bleek een geluk bij een ongeluk. Doordat de chauffeur haar uit zijn taxi had gezet, kwam ze te laat aan bij de beurs. „Het was al zonder mij begonnen. Eigenlijk bleek het dus dé manier om niet te hoeven praten.”