Dit hopen Harry en Meghan voor 2020, bij nieuwe foto Archie

Op de tot nu toe onbekende foto is Archie te zien met zijn vader. Harry, met een glimlach van oor tot oor, geniet met zijn in mei geboren zoon van het buitenleven. Beiden zijn goed ingepakt tegen de kou; Archie draagt een grijze muts met pompoms. De foto is waarschijnlijk gemaakt in Canada, waar de Sussexes de feestdagen doorbrengen.

De nieuwe foto is te zien in een filmpje waarin Harry en Meghan terugblikken op 2019. „We vonden het geweldig om zoveel mensen van over de hele wereld te ontmoeten”, schreef het stel, dat in 2019 naar onder meer Zuid-Afrika afreisde, bij de beelden. „We kunnen niet wachten om volgend jaar nog meer mensen te ontmoeten.”

Het stel, dat dit jaar mogelijk naar Den Haag komt voor de Invictus Games, bedankte ook voor de blijvende steun. „We kijken uit naar 2020!”