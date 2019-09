NPO: contract speelde niet mee in keuze Rotterdam

Duncan Laurence Ⓒ BSR Agency

De keuze voor Rotterdam als gaststad van het Eurovisiesongfestival is puur op inhoudelijke gronden gemaakt. Dat er geen samenwerkingsovereenkomst met Maastricht was, heeft dan ook geen rol gespeeld. Dat verduidelijkt een woordvoerder van NPO in een reactie op de Maastrichtse vrees dat de stad haar kansen had verkleind door geen overeenkomst te tekenen.