Britney Spears gaat spreken in de rechtszaal

„Mijn cliënt heeft gevraagd om gehoord te worden door de rechtbank en zou dat graag op korte termijn doen”, aldus Ingham. Wat de 39-jarige popster wil delen maakte de advocaat niet bekend, maar dat het gaat om de status van het curatorschap is duidelijk.

De rechter gaf gehoor aan Britneys vraag en heeft bepaald dat ze op 23 juni om half twee ’s middags lokale tijd haar zegje kan doen.

Spears is al tijden verwikkeld in een zaak met haar vader, die ze het liefst als curator laat verwijderen. Vooralsnog heeft hij, samen met het bedrijf Bessemer Trust, haar financiën in handen, waar tijdelijk curator Jodi Montgomery Britney als persoon ’bewaakt’.

Het is voor het eerst in jaren dat Britney zelf in de rechtbank verschijnt. De afgelopen jaren vertegenwoordigde haar raadsman haar.