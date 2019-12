Roxette-zangeres Marie Fredriksson (61) overleden

Het overlijden van Marie Fredrikkson werd bekendgemaakt door haar manager Marie Dimberg in een persbericht. „Tot groot verdriet moeten we aankondigen dat een van onze grootste en meest geliefde artiesten is overleden. Marie Fredriksson stierf in de ochtend van 9 december als gevolg van haar vorige ziekte”, valt er te lezen in het persbericht.

In 2002 werd er bij Marie een hersentumor ontdekt. Na behandeling vertelde ze zelf in 2005 in een interview met Aftonbladet dat ze op dat moment kankervrij was. Daarna tourde ze van 2010 tot begin 2016. Vervolgens moest de zangeres wederom om gezondheidsredenen stoppen.

Haar familie laat weten dat de begrafenis van Marie in besloten kring plaatsvindt.

It Must Have Been Love

Roxette kende in het tweede deel van de jaren tachtig veel succes met hits als Listen To Your Heart en The Look. Internationaal scoorde de band zijn grootste succes met It Must Have Been Love uit 1990.

Ⓒ Redferns