Wibi Soerjadi weer gelukkig in de liefde

Wanneer hem gevraagd wordt naar zijn nieuwe vriendin, wil hij niet veel loslaten. „Dat klopt. We klikken gewoon heel goed. Ze snapt me heel goed en we hebben dezelfde speelsheid. Ze is superlief en ik houd heel veel van haar”, aldus Wibi.

In het verleden is de pianist van 1998 tot en met 2002 getrouwd geweest met zijn jeugdliefde Marion Klijnsmit. Ook had hij twee jaar lang een relatie met Céline van Riemsdijk die strandde in 2015.

Onlangs werd bekend dat de verdachten die vorig jaar een inbraak pleegden bij zijn villa zijn veroordeeld voor heling.