Johnny Depp stapt naar hof van beroep na verlies tabloidzaak

Daarom zoekt de acteur het nu hogerop. Eerder bepaalde de rechter in Londen dat onvoldoende is bewezen dat er in het artikel van de tabloid sprake is van smaad. Daarnaast werd vastgesteld dat Depp zijn ex-vrouw Amber Heard wel degelijk had mishandeld. Het is niet duidelijk met welke argumenten Depp nu precies naar het hof van beroep stapt.

Door de aantijgingen moest de acteur noodgedwongen zijn hoofdrol in de Fantastic Beasts-filmserie opgeven. Mads Mikkelsen neemt de rol van Grindelwald nu over.