Ronan Keating vond afscheid Boyzone erg emotioneel

Fans die hopen op toch nog een comeback van Boyzone, kunnen die laten varen. „Het is klaar nu, we moeten doorgaan. Het was de laatste jaren ook geen prioriteit meer, dus het zou ook oneerlijk zijn om alsnog door te gaan. Het is mooi om op onze eigen manier en samen met onze fans op onze eigen manier afscheid te nemen”, aldus de zanger. „Maar de muziek zal er altijd blijven. Wij zijn er nog en ik maak nog steeds muziek. Ik blijf ook Boyzone-nummers zingen tijdens mijn solo-sets.”

Ondanks het afscheid hoeft Ronan zich zeker niet te vervelen. De zanger werkt hard aan zijn nieuwe album, dat begin volgend jaar moet verschijnen. „Ik ben er erg trots op.” Voor de plaat nam Ronan een aantal van zijn grootste hits opnieuw op. „Ik was zo jong toen ik die uitbracht. Ik vond het leuk om er nu anders naar te kijken. Maar er staan ook nieuwe nummers op. Ik heb zo veel zin om ze met mijn fans te delen.”

Natuurfilm

Ook is Ronan druk bezig geweest met de nieuwe natuurdocumentaire GALAPAGOS: Hope for the Future, waarvoor hij de voice-over deed en de titelsong heeft gemaakt. Een bijzonder project, vindt hij. „Het was een eyeopener. De film is prachtig geworden en de boodschap is zo belangrijk. Ik kan niet wachten totdat de mensen hem zien.”

De zanger heeft ook geleerd van de documentaire over de eilandengroep, het effect van de klimaatverandering en onderzoek naar een toekomstbestendig ecosysteem, die maandag in première gaat. „Natuurlijk weten we wat er gaande is op de Galapagoseilanden. Dat heeft impact, we moeten deze dieren beschermen.”

Ook zelf denkt Ronan goed aan het milieu. „Ik compenseer CO2 en we recyclen als een gek bij ons thuis. Ik leer mijn kinderen ook dat ze moeten recyclen. Natuurlijk maak ik nog steeds weleens fouten, maar ik doe mijn best.”