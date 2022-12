Woordvoerder Meghan verwerpt excuses The Sun voor column Clarkson

„Het feit dat The Sun de hertogin van Sussex niet heeft benaderd voor excuses, toont de intentie wel”, zegt de woordvoerder. „Dit is niets meer dan een PR-stunt.”

Volgens de woordvoerder van Meghan zijn de excuses van de krant nodig om lezers te behoeden voor „de gevaarlijke uitlatingen” van The Sun, maar zou het niet zo ver hoeven komen als de krant „haat, geweld en vrouwenhaat blijft uitbuiten.” „Echte excuses zouden een verandering in hun berichtgeving en ethische standaard moeten zijn”, vindt de woordvoerder van de hertogin. „Helaas kunnen wij daar niet op wachten.”

Clarkson schreef in zijn column onder meer dat hij „droomde van de dag waarop Meghan naakt door de straat zou lopen terwijl mensen ’schaam je’ tegen haar roepen en uitwerpselen naar haar gooien.” Het was volgens de presentator een „onhandige verwijzing” naar een scène uit de serie Game of Thrones. Bij veel lezers schoot deze vergelijking in het verkeerde keelgat.

In een verklaring die vrijdagavond op de website is geplaatst zegt The Sun dat de krant „zich realiseert dat met vrijheid van meningsuiting van columnisten ook verantwoordelijkheid voor uitgevers komt.”

Bekijk ook: Britse tabloid biedt excuses aan voor column Jeremy Clarkson over Meghan