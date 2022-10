’Competencia oficial’ neemt filmwereld hilarisch op de hak

Wat: komedie

Regie: Mariano Cohn, Gastón Duprat

Met: Penélope Cruz, Antonio Banderas, Oscar Martinez

Internationale filmster Felix (Antonio Banderas) en de klassiek geschoolde theatergrootheid Ivan (Oscar Martinez) hebben allebei enorme ego’s en geheel eigen opvattingen over hun beroep. Avant-gardistisch arthouse-regisseur en Cannes-lieveling Lola Cuevas (Penélope Cruz) brengt hen samen voor haar nieuwe film, gefinancierd door een zakentycoon die met dit project prestige hoopt te oogsten.

Lola verwacht dat het tussen de door haar gecaste tegenpolen zal gaan vonken. En anders staat haar onorthodoxe manier van repeteren daar wel garant voor. Zo laat zij de acteurs al hun gewonnen filmprijzen meenemen, om die vervolgens onder hun verbijsterde blikken één voor één in de shredder te gooien.

Banderas en Martinez maken feestjes van hun rollen: de een als grenzeloos oppervlakkig schermidool, de ander als pompeuze snob. Toch is het Cruz die het best uit de verf komt in deze komedie van het Argentijnse cineastenduo Mariano Cohn en Gastón Duprat. Juist omdat de film in het midden laat of haar personage gebakken lucht verkoopt of daadwerkelijk een eigenzinnig artistiek genie is.

Competencia oficial neemt de filmwereld hilarisch op de hak, waarbij vooral zij die daar goed thuis in zijn de sneren en plaagstootjes op waarde zullen kunnen schatten. Dat de film van Cohn en Duprat werd geselecteerd voor de officiële competitie van het filmfestival van Venetië, maakte hun net iets te lang uitgesponnen grap compleet.

✭✭✭ 1/2 (3,5 uit 5)