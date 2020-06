LOTR-regisseur is Ian Holm voor altijd dankbaar

„Ian was een heerlijke, genereuze man. Rustig, maar brutaal, en altijd een twinkeling in zijn ogen”, schrijft Jackson. In zijn bericht memoreert hij onder meer aan de opnames van de Lord of the Rings-trilogie maar ook aan het moment dat hij Holm rond 2010 vroeg om de rol van Baggins nog eenmaal op te pakken voor de daaropvolgende Hobbit-trilogie.

„We spraken met hem tijdens een etentje in Londen en hij vertelde ons dat hij het tot onze grote schok niet kon doen”, aldus Jackson. Holm bleek Parkinson te hebben en kon daardoor zijn teksten niet goed meer onthouden. Bovendien had hij moeite met lopen en kon hij al helemaal niet naar Nieuw-Zeeland reizen. „Hij vertelde ons dat hij in feite al met pensioen was, hij had het alleen nog niet bekendgemaakt.”

Jackson vertelde Holm daarna dat zijn moeder en oom ook beiden Parkinson hadden gehad en dat hij bekend was met de ziekte. „Op dat moment veranderde ons etentje plotseling in een brainstorm in hoe we het toch voor elkaar konden krijgen om Ian nog een keer Bilbo te laten zijn.”

Speciaal voor Holm werden zijn scènes in Londen gedraaid. „Wat ik daar zag was een geweldig acteur die zijn allerlaatste rol speelde. Het was ongelooflijk dapper van hem om te doen en erg emotioneel voor degenen die er getuigen van waren. We zullen Ian daarom altijd enorm dankbaar zijn. (...) Het was een voorrecht om met hem te werken en een zegen om hem te kennen.”