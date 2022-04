Ladies of Soul reageren: ’We hopen dat Glennis er in september bij is’

In een video op Instagram bood Glennis vrijdag haar „oprechte excuses” aan voor de ruzie in een supermarkt in Amsterdam, begin februari. De zangeres handelde naar eigen zeggen uit ’moederinstinct en emotie, terwijl ze beter tot tien had kunnen tellen’. „Ik wil mijn oprechte excuses aanbieden aan iedereen die hier betrokken bij is geraakt. De medewerkers van Jumbo, de mensen met wie ik werk en iedereen om mij heen: het spijt me.”

Op een kort statement na, waarin ze lieten weten het ’vervelend te vinden voor alle betrokkenen’, bleef het lange tijd stil rondom de Ladies of Soul. Maar blijkbaar heeft de spijtbetuiging van hun collega-zangeres de bal aan het rollen gebracht. Op Instagram laten Candy Dulfer, Berget Lewis en Edsilia Rombley weten dat de groep „terughoudend is geweest in communicatie uit respect voor alle berokkenen.”

Of Glennis er in september bij zal zijn tijdens de Ziggo Dome-concerten van de zanggroep, is vooralsnog niet duidelijk. „Het is een zeer vervelende samenloop van omstandigheden die nooit had mogen plaatsvinden. Justitie doet grondig onderzoek en daar vertrouwen wij op. Het kan nog even duren voordat het onderzoek is afgerond. Onze concerten staan gepland op 23 en 24 september en gaan door. Glennis is vanaf dag één een gewaardeerd lid van Ladies of Soul en we hopen dat ze er tegen die tijd bij is.”