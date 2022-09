Overlijdensakte: koningin Elizabeth stierf aan ouderdom

Twee dagen voordat ze stierf werd deze foto nog genomen van koningin Elizabeth. Ⓒ ANP/HH

De Britse koningin Elizabeth is op 96-jarige leeftijd overleden aan ouderdom, zo valt te lezen in haar overlijdensakte. Ze stierf op 8 september om 15.10 uur in Balmoral Castle. De akte is ondertekend door haar dochter prinses Anne, die in de laatste uren van de Queen bij haar was.