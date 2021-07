Comedian Frank Skinner mag voetbalhit niet zingen voor EK-finale

Skinner had het lied, die nu weer populair is door de goede prestaties van de Engelse voetballers, graag willen zingen. De UEFA heeft daar een stokje voor gestoken. Dat vertelde de comedian vrijdag aan The Last Leg, een komisch praatprogramma op Channel 4. Een dag later kwam de voetbalbond met een verklaring tegenover de krant The Independent.

De UEFA zegt dat er inderdaad een verzoek was gekomen voor een optreden, maar „het programma voor de sluitingsceremonie stond al vast.” Het is volgens de UEFA vanwege strenge regels niet mogelijk op het laatste moment onderdelen aan het programma toe te voegen.

Meezingen

Three Lions wordt overigens wel gedraaid in het stadion, laat de UEFA weten. De fans kunnen meezingen want de tekst wordt op de grote schermen van Wembley geprojecteerd.

De lezing van de UEFA wijkt overigens af van die van Skinner. Die vertelde dat de voetbalbond het nummer te nationalistisch vond en dat het niet eerlijk was tegenover de Italianen om hem te laten optreden.

Three Lions is overigens weer een grote hit in Engeland. Deze week staat de plaat op de vierde plek in de Engelse hitlijst.