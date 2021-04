Roxeanne Hazes boos om Rachels docureeks over vader André: ’Doet veel pijn’

„Ik heb zojuist de eerste aflevering van de nieuwe docureeks over mijn vader gezien”, begint ze haar bericht op Instagram. „Ik werk niet mee aan deze reeks. Ik ben hier destijds voor benaderd en na een aantal gesprekken en het zien van een presentatie voelde het niet juist om hierin te verschijnen.”

Voor de documentaire is er volgens Roxeanne gebruik gemaakt van privébeelden. Bepaalde beelden heeft ze naar eigen zeggen ’nog nooit eerder gezien’. „Aangezien ik niet anders van mijn vader heb dan herinneringen, had ik deze beelden graag privé gehouden en op een zelfgekozen moment willen bekijken en aan mijn kind laten zien.”

Laatste fase

Roxeanne beschrijft dat in het intro van de docu ook beelden worden getoond van de laatste fase van haar vaders leven. „Dit zijn beelden die ik met mijn (van hem gekregen) camcorder heb gefilmd en die voor mij ongelofelijk dierbaar zijn. Dit zijn een van de laatste gesprekken tussen hem en mij. Deze beelden liggen nu op straat. Dat doet extra veel pijn.”

Via haar management heeft ze aan de producenten laten weten niet akkoord te gaan met het gebruik van de privébeelden. Roxeanne is gekwetst dat deze wens is genegeerd. „Ik kan er eerlijk gezegd ook niet bij waarom een (publieke) omroep hierin meegaat.”

Tot slot wil ze benadrukken dat haar relaas geen ’ordinaire pesterij’ is. „Aangezien ik teruglees dat ik niet aan de nieuwe docureeks mee zou werken, omdat ik geen contact met mijn moeder heb. Ik vind oprecht dat deze reeks, om vele redenen en op deze manier, niet gemaakt had mogen worden en dat ik minimaal meebeslis over wat er met dit privémateriaal gebeurt.”

Roxeanne wil verder geen aandacht meer schenken aan deze kwestie. „Ik eer mijn vader op mijn eigen manier en op mijn eigen momenten en zal dat in de toekomst met enorm veel liefde blijven doen”, besluit ze.