Miss Nederland 2019: ’Ik ben meerdere keren aangerand’

In een interview met Brandpunt – in 2017, op het hoogtepunt van de #MeToo-discussie – vertelde Sharon voor het eerst in haar leven over de „zwarte bladzijde” uit haar modellencarrière. „Het is echt heel leuk: glitter en glamour. Dat is de mooie kant. Maar tegelijkertijd moet je erg oppassen voor sommige fotografen, agentschappen, en stylisten. Het is best een duistere wereld. Ik heb van jongs af aan heel wat nare ervaringen gehad.”

Op haar vijftiende kwam ze een professionele fotograaf tegen die „echt niet deugde.” „Hij zag dat ik onzeker was en speelde daarop in. Het was een sexy shoot, maar ik zou nooit té sexy gaan. Ik houd van ’classy’. Ik wil altijd mijn bh aanhouden. ’Doe ’m gewoon even uit’, bleef hij zeggen. Ik wilde niet, maar hij bleef maar zeuren. Ik had van te voren aangegeven dat ik niet naakt zou gaan. Als fotograaf vraag je dit sowieso toch niet als je een meisje van vijftien voor je lens krijgt?” Er waren ook andere mensen bij. „Die deden helemaal niets. Het leek wel of dit normaal voor hen was. Hij pushte me om meer te doen dan ik zelf wilde. Ik vind dat gewoon machtsmisbruik. Ik wist echt niet wat ik moest doen. Het was ongemakkelijk en ik raakte zwaar geïrriteerd. Ik heb nog een foto waarop ik enorm boos kijk.”

Normaal

In het interview met Brandpunt, dat twee jaar geleden onderzoek deed naar misstanden in de modellen- en acteerwereld, vertelde de kersverse Miss Nederland dat ze als jong meisje had geleerd om altijd haar grenzen aan te geven. „Maar uiteindelijk waren er altijd wel weer fotografen die het probeerden. Vaak ging het geleidelijk. Dan zeiden ze: ’Misschien is het wel een beetje leuk, doe dat maar een beetje los’. Dat noemden ze dan ’rugfoto’s’, maar ze wilden je gewoon naakt fotograferen. Voor hun eigen vermaak. Ze dachten: lekker wijf, ik probeer het gewoon.” En het ging nog veel verder dan intimidatie of misbruik tijdens shoots. „In Istanbul had ik een keer een fotoshoot. Daar aangekomen zag ik helemaal geen fotografen of camera’s. Naïef als ik was dacht ik nog: waarom gaan we niet shooten? Toen bleek de klant gewoon een man die meisjes wilde voor de seks. Ik was toen pas vijftien. (...) Natuurlijk zijn er ook veel fotografen die respectvol met je omgaan. Maar ik ben wel geschrokken hoe vaak dit voorkomt. Als ik er zo over praat, is het in mijn hoofd eigenlijk al normaal dat deze dingen gebeuren. In de modellenwereld zijn dit soort dingen bijna normaal, terwijl dit voor heel veel mensen helemaal niet normaal is.”

Ook toen Sharon topmodel was, gingen professionele fotografen ver over de schreef. „Twee jaar geleden ben ik aangerand. Dat gebeurde in het buitenland bij een professionele fotoshoot via een modellenbureau. Het was heel gezellig. Er stond een lekker muziekje aan en er was een goede vibe. Toen sloeg de stemming om. De fotograaf stelde opeens voor om ’iets anders’ te proberen. Ik was in mijn lingerie en hij wilde rugfoto’s maken, zonder bh. Opeens probeerde hij me te zoenen en ging hij me betasten. Je denkt dan: what’s going on? Echt awkward. Maar hij voelde zich helemaal niet ongemakkelijk. Hij ging schaamteloos door. En opeens stond hij weer achter de camera en begon zelfs te hijgen en kreunen. Ik heb een vest om mee heen geslagen. Ik wilde helemaal niet meer naakt voor hem staan. Ik wilde alleen maar weg. Ik voelde me misbruikt. Ik heb mijn kleren aangedaan en ben gevlucht. Toen ik hem gedag zei probeerde hij me weer te zoenen. Respectloos.”

Vol liefde

Sharon werd zondag verkozen uit een groep van tien finalisten. De afgelopen weken werden de dames gevolgd in het RTL 4-programma Op jacht naar de kroon. De finaleshow werd zondagmiddag uitgezonden. De kandidaten moesten de jury in verschillende rondes, waaronder een bikinironde, zien te overtuigen. De nieuwe Miss Nederland hoopt zich te kunnen inzetten voor mens, natuur en dier, vertelt ze. „Ik wil als Miss Nederland de wereld een stukje beter maken met als doel: minder plastic. We moeten onze planeet beschermen en dat wil ik door dit platform te gebruiken delen met de wereld.” Door haar overwinning mag Sharon Nederland vertegenwoordigen tijdens de Miss Universe-verkiezing

„Wow, ik moet het eerst even zelf geloven”, vertelde Sharon kort na de uitslag. „Als Miss Nederland krijg je verantwoordelijkheden die je kan inzetten. Ik ben iemand die heel gemotiveerd en gepassioneerd is, vol liefde zit en stralende energie wil geven, goede intenties heeft en de positiviteit in mij wil ik delen met anderen.”