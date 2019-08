Frontman Counting Crows neemt afscheid van dreadlocks

„Ik ben naar Londen gevlogen en heb mijn haar afgeschoren”, schrijft Adam op het Instagram-account van Counting Crows bij een serie foto’s van wat hij de afgelopen week allemaal heeft gedaan. Pas op het laatste beeld is zijn nieuwe look te zien. Zijn baardje is wel gespaard gebleven.

Sommige fans reageren reageren geschokt op het nieuwe uiterlijk van de 55-jarige zanger. „Wat??! Is dit echt?!”, schrijft iemand. „Ik hoop dat je de dreads hebt bewaard!”, reageert een ander.